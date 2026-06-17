Moyen-Orient : la mise en œuvre de l’accord entre Washington et Téhéran toujours suspendue, malgré la persistance des violences

La cérémonie officielle de signature du protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran se tiendra vendredi en Suisse, dans un hôtel de luxe situé sur le Bürgenstock, une montagne dominant le lac de Lucerne, selon les informations communiquées par le ministère suisse des Affaires étrangères. Donald Trump a réitéré son engagement à dévoiler publiquement le contenu de cet accord et a indiqué qu’il le transmettrait au Congrès américain.

Sur le plan énergétique, l’Agence internationale de l’énergie a jugé que l’enjeu prioritaire résidait dans une « ouverture totale et sans condition du détroit d’Ormuz », condition jugée nécessaire pour permettre la reprise des flux pétroliers et gaziers vers l’Asie et au-delà. Pourtant, sur le terrain, la situation reste loin de cet objectif : selon la plateforme de surveillance maritime Kpler, le trafic maritime dans le détroit n’a pas redémarré mardi, près de deux jours après l’annonce de l’accord censé permettre sa réouverture vendredi. Seuls quatre franchissements du détroit par des navires transportant des matières premières ont été enregistrés mardi en fin d’après-midi, contre cinq la veille.

Sur le volet militaire, la trêve annoncée tarde également à se concrétiser pleinement. Des frappes israéliennes ont fait au moins quatre morts mardi dans le sud du Liban, selon un média d’État libanais, en dépit de l’accord conclu entre Washington et Téhéran censé couvrir aussi le conflit entre Israël et le Hezbollah. L’armée israélienne a, de son côté, affirmé avoir intercepté des roquettes tirées par le mouvement chiite vers le sud du pays, avant de riposter par de nouvelles frappes.

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a pour sa part adressé ses remerciements à l’Iran pour avoir contribué à mettre fin à ce qu’il a qualifié d’agression israélo-américaine visant le Liban. Il doit s’exprimer mercredi lors d’une allocution télévisée.

Par ailleurs, sur le plan politique français, France Télévisions a annoncé qu’Emmanuel Macron répondra aux questions de la journaliste Caroline Roux jeudi soir, à la suite du journal de 20 heures de France 2, dans le cadre d’un entretien organisé en partenariat avec France Inter.