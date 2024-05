Nabeul: Arrestation de 14 personnes impliquÃ©es dans des tentatives de migration illÃ©gale

Nabeul: Arrestation de 14 personnes impliquées dans des tentatives de migration illégale

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière vers l’Europe et de la répression des auteurs de ces actes, les unités des districts de sureté nationale de Nabeul et de Menzel Temime ont arrêté 14 personnes, dont quatre femmes et un enfant de sept ans, lors de la nuit du 22 au 23 mai 2024. Ces individus tentaient de franchir clandestinement les frontières maritimes vers l’espace européen moyennant des sommes allant de 2000 à 6000 dinars par personne.

Les opérations ont permis de saisir un pédalo en plastique, un bateau pneumatique, un moteur aquatique, deux jerricanes d’essence, une somme d’argent de 490 dinars et quatre téléphones portables.

Sur ordre du parquet de Nabeul, 13 des suspects ont été placés en détention pour « constitution d’une entente en vue de franchir illégalement les frontières maritimes ». Les enquêtes se poursuivent pour démanteler le réseau impliqué dans ces tentatives de migration clandestine.

Gnetnews