Nabil Ammar présente ses vœux et encourage l’excellence diplomatique

Ce mercredi 19 juin 2024, M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a présidé une cérémonie au siège du ministère pour célébrer l’Aïd al-Adha et présenter ses félicitations à tous les cadres et employés.

Durant cette occasion, le Ministre a souligné l’importance pour chaque membre de l’équipe ministérielle de faire preuve de responsabilité, d’initiative et de travailler dans un environnement de collaboration sain. Il a appelé à redoubler d’efforts pour défendre les intérêts de la Tunisie, promouvoir la diplomatie tunisienne et soutenir les Tunisiens à l’étranger.

M. Ammar a réaffirmé l’engagement du ministère à améliorer continuellement les conditions de travail, renforcer les ressources humaines et garantir les conditions de succès tant au sein de l’administration centrale qu’au sein des missions diplomatiques à l’étranger. Il a insisté sur l’adoption de critères d’objectivité, de compétence et de transparence dans les processus de nomination annuelle au sein du ministère.

Le Ministre a également souligné l’importance de l’évaluation régulière de la performance pour assurer l’efficacité et l’efficience de l’action diplomatique, tout en se montrant ouvert aux suggestions constructives visant à améliorer davantage les performances du ministère.

Gnetnews