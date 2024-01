Nabil Ammar reçoit le nouvel ambassadeur du Sénégal en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, aujourd’hui vendredi 26 janvier 2024, Moustapha SOW qui lui a remis une copie de ses Lettres de Créance en tant que nouvel ambassadeur du Sénégal en Tunisie.

Les deux parties ont mis l’accent sur « les relations historiques et distinguées » entre les deux pays et la volonté de consolider davantage, la coopération et de partenariat.

Les prochaines échéances bilatérales, notamment la 9ème session de la commission mixte tuniso-sénégalaise, ont été, également, évoquées. Tout autant que l’importance de renforcer la coordination et la concertation bilatérales sur les questions africaines et internationales d’intérêt commun.