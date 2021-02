Nabil Karoui : L’appel n’annulera pas la décision de libération, les députés de Qalb Tounes font don de leurs salaires pour collecter le montant la caution

Le substitut du procureur général et porte-parole de la Cour d’Appel de Tunis, Habib Torkhani, a affirmé ce jeudi 25 février, que « le recours en appel n’annule pas la remise en liberté, étant donné que c’est la chambre d’accusation qui abroge cette décision ».

Il a déclaré ce jeudi à Shems que ce recours concerne la forme et non le fond, et sera examiné sous quinzaine, signalant que le montant de la caution, réclamé pour la libération de Karoui, est relativement élevé, mais la libération sous caution est une mesure qui a cours.

Le procureur général de la Cour d’appel avait décidé d’interjeter appel, contre la décision du juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier, de libération sous caution de Nabil Karoui, conformément à l’article 87 du code des procédures pénales.

Karoui ne pourrait pas être relaxé et quitter la prison, jusqu’à ce qu’une somme de 10 millions de dinars soit consignée au trésor public.

Le président du bloc de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a déclaré à la même radio que les députés du parti allaient faire don de leurs salaires, pour contribuer à collecter la somme de la caution exigée pour la remise en liberté du président du parti.

Il a considéré élevé le montant de la caution, a fortiori que les avoirs de Karoui sont gelés, ce qui a incité les députés et membres du parti à cotiser pour réunir cette somme.

Gnetnews