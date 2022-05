Nabil Kouki : « Il fallait tuer le match avant »

Interrogé au terme du match disputé contre l’Espérance Sportive de Tunis, le coach du CSS, Nabil Kouki a déclaré : « C’est bien dommage d’avoir concédé le nul. Nous étions plus percutants et organisés. Il y avait de la place pour tuer le match bien avant. Quand on rate l’occasion d’en finir contre un adversaire comme l’Espérance, on finit par dilapier une victoire qui était à notre portée. J’espère que ça servira de leçon au groupe pour les prochaines rencontres ».

