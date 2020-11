Nabil Maâloul : « Aucun Tunisien n’a réussi comme Hatem Trabelsi »

L’ancien sélectionneur national, Nabil Maâloul, a confié à IFM qu’aucun tunisien n’a réussi comme Hatem Trabelsi en Europe : « Il était titulaire à l’Ajax Amsterdam avant de rejoindre Manchester City. A un certain moment, il était sur les tablettes de l’Inter Milan. Les autres ? Ils ont rejoint des équipes de second zone. La Tunisie ne possède ni Salah ni Mahrez mais ses résultats étaient meilleurs que l’Egypte, l’Algérie et le Maroc ».

Le technicien tunisien a ajouté que l’annulation du championnat des jeunes va nuire au football : « Le président de la FTF, Wadii Al Jari doit revoir sa décision ».