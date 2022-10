Nabil Maâloul : « C’était le match de la saison. Nous n’étions pas prêts »

Après la qualification obtenue dans la douleur, le coach de l’Espérance Sportive de Tunis a déclaré : « On s’attendait à un match difficile. En face il y avait un adversaire de très bon niveau. Ce qui nous a pénalisés c’est le manque de rythme puisque nous n’avons pas joué de match officiel depuis plusieurs mois. Nous avons tout de même disputé un grand match et offert un grand volume de jeu. Nous manquons clairement de percussion et nous ne sommes pas entièrement prêts pour cette compétition. Maintenant, nous avons quatre mois pour préparer la compétition comme il se doit ».

GnetNews