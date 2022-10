Nabil Maâloul : « L’USMo ? Comme si c’était un match officiel »

L’Espérance Sportive de Tunis a fait match nul (1/1) en amical, face à l’Union Sportive de Monastir. Un test qui arrive quelques jours avant le début de l’aventure africain des Sang et or qui affronteront Plateau United du Nigéria le 9 octobre.

Le technicien espérantiste a déclaré à Taraji+ : « Nous avons affronté l’USMo comme dans un match officiel. Nous avons dominé et créée plusieurs occasions, mais la finition n’était pas au rendez-vous. Ceci dit, je suis satisfait du rendement des joueurs et de leur état de forme physique. C’est rassurant avant le coup d’envoi d’une saison qui s’annonce très longue et avec un calendrier surchargé ».

GnetNews