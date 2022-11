Najla Bouden préside un atelier sur le développement de la gouvernance des entreprises et établissements publics

Ce mardi 29 novembre, un atelier travail a été organisé à Dar Dhiafa (Carthage) sous la présidence de la cheffe du gouvernement Naja Bouden. L’objet de cet atelier est « le développement de la gouvernance des entreprises et établissements publics en vue de renforcer leur rôle ».

Dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement, cet événement a été organisé dans le cadre de l’élargissement de la consultation sur le projet de loi portant amendement de la loi n° 9 de l’année 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Ont été invités à prendre part a cet atelier, des représentants des organisations nationales, du secteur privé et de la société civile ainsi que des anciens et actuels PDG des établissements et entreprises publics de différents secteurs.

Gnetnews