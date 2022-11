Najla Bouden rencontre les élus locaux de la diaspora tunisienne

Les élus locaux de la diaspora tunisienne ont été reçus ce vendredi par la cheffe du gouvernement Najla Bouden à la Kasbah. La teneur des échanges a porté sur leur rôle dans le dynamisme des coopérations décentralisées.

Bouden a tenu à féliciter ces élus tunisiens à l’étranger pour leur intégration et a salué leur contribution au renforcement des relations entre la Tunisie et l’Europe.

Les Tunisiens établis à l’étranger représentent « une richesse pour leurs pays d’accueil et pour leurs pays d’origine », a-t-elle déclaré.

La cheffe du gouvernement également fait part de la conjoncture économique et les défis auxquels la Tunisie fait actuellement face, insistant, sur l’importance de la participation des Tunisiens résidant à l’étranger dans le choix et la mise en œuvre des stratégies et orientations gouvernementales, peut-on lire dans un communiqué de la présidence.

De leur côté, les élus locaux de la diaspora ont exprimé leur profond sentiment d’attachement à la Tunisie, réaffirmant leur disposition à soutenir toutes les initiatives visant à aider la Tunisie et leur engagement à créer des partenariats étroits et productifs avec leur pays d’origine.

Gnetnews