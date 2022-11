Najla Bouden s’en prend à Israël sur la question des droits de l’Homme

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, ce vendredi 11 novembre 2022, la délégation tunisienne qui participe à la clôture de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève.

Naja Bouden a souligné l’importance que la Tunisie attache à la question des droits de l’homme dans toutes ses dimensions, et son engagement total et inébranlable à les développer et à les renforcer à la fois dans les textes et dans la pratique, afin de garantir un État de droit.

Elle a par ailleurs souligné qu’il n’y a aucune crainte pour les droits de l’homme ou les libertés en Tunisie, exprimant la détermination d’aller de l’avant dans son soutien et d’achever l’édification des institutions constitutionnelles et de continuer à harmoniser les lois avec les fondements de la Constitution tunisienne et les conventions internationales.

Najla Bouden a assuré que la Tunisie a accepté les 185 recommandations tout en s’engageant à étudier sérieusement les autres avec les parties concernées et selon une approche participative avec les composantes de la société civile.

Sur la participation d’Israël à l’examen du rapport national, le chef du gouvernement a affirmé le rejet total par la Tunisie des recommandations qu’elle a faite rappelant que les crimes perpétrés dans les territoires arabes occupés constituent des crimes contre l’humanité.

Elle a souligné, dans ce même contexte, que « l’entité sioniste n’avait pas de leçon à donner à la Tunisie en matière de respect de la liberté des journalistes et des défenseurs des droits de l’Homme », notant que « les assassinats de journalistes et les abus contre les défenseurs des libertés et des droits de l’Homme, femmes et enfants ne sont un secret pour personne ».

La Cheffe du gouvernement a insisté sur le fait qu’en se basant sur ses engagements internationaux, la Tunisie réitère sa condamnations des crimes commis par les forces de l’occupation. Elle a aussi confirmé le retrait de ses recommandations du rapport national.

Gnetnews