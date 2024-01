Nasrallah annonce que « ce qui s’est passé hier au Sud-Liban ne restera pas sans riposte et sans sanction »

Le Secrétaire Général du Hezbollah, Hassan Nasralllah, a déclaré, ce mercredi 03 janvier, que « le crime qui s’est produit hier au Sud-Liban ne restera pas sans sanction et sans riposte ». « Il y a entre nous le front, les nuits et les jours », a-t-il fulminé à l’adresse de l’entité sioniste.

« Ce qui s’est passé hier est très dangereux, c’est un crime immense, celui de tuer Salah Arouri, c’est la première fois que le Sud-Liban est attaqué depuis 2016 », a-t-il déploré.

Dans un long discours en direct de presque une heure et demie, prononcé au lendemain de l’assassinat du numéro 2 du mouvement Hamas, Salah Arouri, et six dirigeants et cadres du mouvement de résistance palestinien au Sud Liban, dans des frappes israéliennes, Nasrallah a indiqué que « jusque-là, nous combattons sur le front selon des calculs précis, et nous en payons le prix cher », signalant que son mouvement n’a pas peur de la guerre.

« Lorsque le Liban a ouvert le front au Nord de la Palestine le 08 octobre, cette décision a tenu compte d’une vision stratégique, d’un appui à la population à Gaza, tout en prenant en considération la situation au Liban, ses intérêts les difficultés qu’il traverse », a-t-il souligné.

« Mais si nous sommes attaqués, nous mènerons le combat sans normes et sans restrictions. celui qui veut la guerre avec nous, il le regrettera et paiera le prix très très cher. Si aujourd’hui, on prend en considération les intérêts nationaux dans nos opérations sur le front, dans l’hypothèse d’une offensive, l’intérêt national requerra que l’on mènera la guerre jusqu’à son terme », a-t-il averti.

Il a encore révélé que des centaines d’opérations ont été menées sur le front. « Si le front libanais était apaisé, le Liban se serait réveillé la nuit sur une attaque israélienne, mais ce qui a empêché Israël de perpétrer une offensive contre le Liban, c’est la force de la résistance. Il savait qu’une guerre contre le Liban serait coûteuse et menacerait son existence ».

Un coup fatal au processus de normalisation

Nasrallah s’est, tout d’abord, longuement arrêté à l’opération Déluge d’al-Aqsa, et aux résultats des sacrifices consentis par la résistance à Gaza, et par les autres mouvements de l’axe de la résistance, lesquels auront « un impact sur l’avenir de la Palestine, du Liban et toute la région », a-t-il dit.

Le chef du Hezbollah a indiqué que « l’opération déluge d’al-Aqsa a permis de revivifier la cause palestinienne, après qu’elle allait être oublié et liquidée, alors que maintenant le monde entier cherche des solutions ».

Cette opération, trois mois après son lancement, a fait tomber le pari israélien autour de la fatigue des Palestiniens, leur désespérance et le renoncement à leur cause, et élevé le niveau d’appui de la résistance au sein du peuple palestinien et dans la nation arabe, a-t-il ajouté.

Ce qui s’est passé pendant ces trois mois à asséné un coup fatal au processus de normalisation, comme il a brisé le dispositif de dissuasion stratégique d’Israël, alors que la force d’Israël est celle de dissuasion, en terrifiant les pays limitrophes pour les effrayer et les inciter à la capitulation.

Il a ajouté que l’image d’Israël est tombé dans le monde. « Personne dans l’entité sioniste ne montre une image de victoire imparable et décisive trois mois après le début de l’offensive, a-t-il dit, pointant l’échec de l’aviation israélienne à trancher la bataille.

Affaiblissement d’Israël et effondrement de l’image des Etats-Unis

« Israël ne saura réaliser les objectifs de la guerre, le déluge d’al-Aqsa et ce qui se passe sur tous les fronts fera tomber le principe selon lequel Israël sera un refuge sûr », a-t-il assuré, relevant « le manque de confiance dans l’armée israélienne et les appareils politiques, ce qui touche la substance même de l’existence d’Israël ».

Nasrallah a évoqué les pertes colossales essuyées par Israël dans cette guerre, avec destruction de chars des milliers de morts, y compris au Sud Liban, ainsi que les pertes économiques. « Cette guerre a approfondi les divisions internes israéliennes, on va voir quel Israël va sortir après le déluge d’el-Aqsa.(…) L’opération Déluge d’al-Aqsa a affaibli Israël, en a déstabilisé ses fondements et l’a mis sur la voie de la disparition, personne ne saura le protéger ou le défendre ».

Il a par ailleurs, évoqué l’effondrement de l’image des Etats-Unis dont ils se sont attelés à améliorer. « Le déluge d’el-Aqsa a montré l’image la plus abjecte des Etats-Unis, et l’a révélé comme étant en dehors de la communauté internationale et le droit international ».

Et de poursuivre : « Celui qui tue à Gaza est la décision américaine, le missile américain et la politique américaine, celui qui empêche la fin de la guerre, ce sont les Etats-Unis ».

« Cette opération a montré que le droit international ne protège personne, si tu es fort, tu imposes le respect au monde entier, sinon personne ne te protège et encore moins le droit international ».

L’image de Soleimani est présente dans tout ce qui se passe aujourd’hui à Gaza

Nasrallah a commencé son allocution en réitérant ses condoléances suite au martyr de Haj Qassem Soleimani, dans des frappes américaines en Irak, s’arrêtant à la double-explosion ayant secoué ce mercredi la province iranienne de Kerman, ayant fait 80 martyrs et 160 blessés, le jour de la commémoration de la disparition de Soleimani, les considérant comme étant sur la même route et la même bataille que haj Soleimani.

L’image de Soleimani est présente dans tout ce qui se passe aujourd’hui à Gaza, et dans les places de combat et de résistance, a-t-il dit, saluant ses sacrifices tout au long de 20 ans. « Il a toujours soutenu les mouvements de résistance dans la région, en les appuyant, afin que chaque mouvement de résistance arrive à l’autosuffisance et compte sur ses propres moyens, et ses propres hommes, et se passe même de l’appui de l’Iran ».

Les combats et les réalisations à Gaza sont le résultat de décennie de persévérance des mouvements Hamas et Jihad al-Islami avec l’aide de haj Qassem Soleimani, a-t-il dit.

Nasrallah a présenté, dans la foulée, ses condoléances à Ismail Haniyeh, aux dirigeants de Hamas et aux factions palestiniennes pour le martyr de Salah Arouri et les agents et cadres du Hamas, saluant la mémoire du numéro 2 du Hamas, qui a passé toute sa vie dans la résistance, le combat, l’incarcération avant de tomber en martyr.

La Rédaction