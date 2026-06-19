Négociations Iran-États-Unis : la rencontre prévue en Suisse reportée sine die

19-06-2026

L’annonce intervient quelques heures après l’annulation du déplacement du vice-président américain JD Vance

Un report sans nouvelle date annoncée

Les négociations prévues ce vendredi en Suisse entre l’Iran et les États-Unis, censées permettre la conclusion d’un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, ont été reportées sine die. L’annonce a été faite par le gouvernement suisse, quelques heures après l’annulation du déplacement vers le pays alpin du vice-président américain JD Vance.

Des discussions élargies à plusieurs médiateurs

Dans un message transmis à l’AFP, le ministère suisse des Affaires étrangères a précisé que les discussions, qui devaient réunir les États-Unis, l’Iran, le Qatar et le Pakistan, avaient été suspendues, sans qu’une nouvelle date soit fixée.

La Suisse réaffirme sa disponibilité

Berne a néanmoins tenu à réaffirmer sa disponibilité pour faciliter ces pourparlers, précisant que les travaux préparatoires à la tenue de la rencontre se poursuivent malgré ce report.

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