NeuviÃ¨me nuit de bombardements amÃ©ricains en Iran : Bouchehr Ã nouveau visÃ©e

L’armÃ©e amÃ©ricaine a annoncÃ© avoir menÃ© des frappes contre l’Iran pour la neuviÃ¨me nuit consÃ©cutive, s’en prenant notamment Ã des centres de commandement et Ã des rÃ©seaux de communication.

La ville portuaire de Bouchehr, dans le sud-ouest du pays, oÃ¹ se trouve l’unique centrale nuclÃ©aire civile iranienne en activitÃ©, a Ã©tÃ© visÃ©e lundi matin par de nouvelles frappes amÃ©ricaines, selon l’agence officielle IRNA.

L’Iran riposte contre plusieurs pays voisins

En reprÃ©sailles, l’Iran a de nouveau frappÃ© des cibles dans les pays voisins, affirmant avoir visÃ© des installations liÃ©es Ã l’armÃ©e amÃ©ricaine en Syrie, au KoweÃ¯t et en Jordanie, tout en revendiquant une attaque contre deux pÃ©troliers dans le dÃ©troit d’Ormuz. Des explosions ont par ailleurs Ã©tÃ© entendues lundi matin Ã Manama, la capitale de BahreÃ¯n.

Concernant l’incendie qui s’est dÃ©clarÃ© Ã bord d’un navire dans le dÃ©troit d’Ormuz, l’agence britannique de sÃ©curitÃ© maritime UKMTO a prÃ©cisÃ© qu’il avait Ã©tÃ© provoquÃ© par la frappe d’un projectile non identifiÃ©. Le feu n’a pas encore Ã©tÃ© maÃ®trisÃ© et le bÃ¢timent dÃ©rive actuellement, sans qu’aucun impact environnemental n’ait pour l’instant Ã©tÃ© signalÃ©.

Un soldat amÃ©ricain tuÃ© en Irak

L’armÃ©e amÃ©ricaine a par ailleurs annoncÃ© la mort d’un militaire dans le nord de l’Irak, survenue lors de la destruction contrÃ´lÃ©e de munitions non explosÃ©es provenant d’un drone iranien abattu.

Du cÃ´tÃ© iranien, l’agence IRNA a fait Ã©tat d’au moins un mort et de plusieurs blessÃ©s lors de frappes amÃ©ricaines nocturnes dans le nord-ouest du pays.