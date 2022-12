La Tunisie, une destination privilégiée pour le « nomadisme digital », où travail se conjugue avec bien-être

Travailler tout en voyageant… C’est la nouvelle tendance qui gagne de plus en plus de personnes à travers le monde. Une manière de joindre l’utile à l’agréable et de quitter le train-train quotidien du fameux « boulot-métro-dodo ».

Ce qu’on appelle le nomadisme digital a explosé depuis la vague de confinement suite à la pandémie de Covid-19, il y’a maintenant presque 3 ans, créant par la même occasion une nouvelle forme de tourisme.

Si certaines destinations ont déjà fait leur preuves dans ce domaine, à l’instar de Dubaï, l’Australie ou encore la Thaïlande, la Tunisie essaye de s’y frayer elle aussi un chemin.

Pour en savoir plus, Gnetnews s’est entretenu avec Lotfi Gabsi, fondateur de l’espace de coworking « Hammamet Valley Hub » et Skander Fenina, qui dispose d’une maison d’hôte transformée en espace de « Coliving » dédié au travail.

Qu’est ce que le nomadisme digital ?

Un nomade digital, ou « digital nomad » en anglais est le terme qui qualifie les personnes exerçant un métier numérique leur permettant de travailler à distance et de voyager en même temps.

Finis les contraintes de bureau, de dress-code, d’embouteillage, et d’horaires fixes, sources de stress pour les travailleurs, dans une ère où le bien-être au travail revêt une importance de taille.

Selon de récentes études, d’ici 2035 le monde comptera 1 milliard de travailleurs nomades, ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour ce secteur.

Les métiers concernés par le nomadisme digital sont ceux qui requièrent uniquement l’usage d’un ordinateur et d’une connexion internet. Ainsi, on retrouve parmi les « digital nomad » les développeurs web, les graphistes, les traducteurs, les coachs, les professionnels du marketing ou du community management, les blogueurs ou encore inffluenceurs.

Ces derniers ont souvent le statut de free-lance ou d’auto-entrepreneur. Certains sont même salariés pour des entreprises qui permettent cette pratique.

La Tunisie est à deux heures des plus grandes capitales européennes

Lotfi Gabsi est le fondateur de« Hammamet Valley Hub », un espace de coworking en plein centre-ville de la célèbre station balnéaire de Hammamet. Il nous explique accueillir de plus en plus d’étrangers adeptes du nomadisme digital, à la découverte de la Tunisie.

« La Tunisie est un spot idéal pour ces travailleurs car nous sommes à seulement deux heures des plus grandes capitales européennes », indique-t-il.

Selon lui, ce secteur peut être vu sous deux angles. d’abord du point de vue touristique avec la venue de nomades digitaux des quatre coins du monde. Par ailleurs, il affirme que c’est aussi une manière d’attirer la diaspora tunisienne qui choisi son pays d’origine pour télétravailler. « Quand nous avons ouvert notre espace nous avons eu un afflux de tunisiens résidant à l’étranger important qui sont devenus des clients permanents. L’un d’entre eux travaille en Arabie Saoudite et a réussi à négocier avec son employeur de pouvoir travailler à distance deux mois depuis la Tunisie puis un mois dans le Royaume », nous explique Lotfi Gabsi.

Les nomades digitaux qui viennent fréquenter le Hammamet Valley Hub s’installent au minimum pour un mois. Ils louent des appartements ou des maisons et se rendent au coworking comme ils se rendraient au bureau. L’avantage pour eux est de découvrir une nouvelle culture, de nouer de nouvelles relations et de visiter la Tunisie pendant leur temps libre, faisant tourner toute l’économie qu’il y a autour (taxis, commerçants, restaurants…).

Une qualité de vie meilleure à un coût très abordable

Toujours dans les environs de Hammamet, deux jeunes Tunisiens se sont lancé le pari de monter une maison d’hôte dédiée au nomadisme digital. Skander Fenina et Hedi Naanaa ont crée le Coliving « NomaDESKape ». Situé à Oued Lassoued, à seulement 40 minutes de la capitale Tunis et 20 minutes de la station balnéaire de Hammamet, cet endroit se veut être un havre de paix pour les travailleurs nomades en quête de nature et de calme.

« Aujourd’hui nous sommes dans une société où la nature et sa préservation prennent de plus en plus de place. Notre projet se veut être un lieu qui lie à la fois le travail et le bien-être. Nous voulions également trouver une solution commune à l’envie d’être ailleurs, tout en se sentant chez soi », nous dit Skander Fenina.

La demeure, qui surplombe une vallée, avec une vue plongeante sur la Méditerranée peut accueillir des « digital nomad », jusqu’à 6 mois s’ils le souhaitent, en offrant des formules adaptées.

Il est possible d’occuper la grande salle de coworking avec les autres travailleurs, de profiter des espaces extérieurs avec la vue sur la mer, la piscine ou le verger de 8000m2 qui s’offre à eux, ou encore de s’isoler dans l’une des 8 chambres individuelles, équipées d’un bureau…le tout relié à une connexion Internet haut-débit.

« Nous accueillons des étrangers qui veulent découvrir de nouvelles cultures, paysage, mais aussi personnes. Au « NomaDESKape », nous sommes ouverts aussi aux Tunisiens qui souhaitent passer une journée ou quelques jours dans la maison », nous dit-il.

L’avantage du Coliving c’est qu’il permet de séjourner et de travailler au même endroit. Les occupants peuvent se préparer à manger eux-même ou profiter du service de petit-déjeuner, déjeuner et dîner proposé par les gérants du lieu.

« Afin d’animer le séjour de nos clients, nous proposons également des séances de yoga, de paddle, de randonnées pédestres ou VTT, mais aussi des cours de cuisine et des sessions d’apprentissage d’arabe et de français », ajoute Skander Fenina.

Pour les prix, la Tunisie reste une destination idéale, puisque le cout de la vie est nettement moins cher qu’ailleurs. Voici la liste des tarifs pratiqués par « NomaDESKape »:

Il faudra débourser 700 euros pour un mois dans une villa, vue sur mer avec piscine en plus du transfert depuis l’aéroport, des services d’une femme de ménage, des légumes du potager de la maison, de l’eau, de l’électricité et de l’internet. Soit deux fois moins cher qu’un appartement de 20m2 à Paris.

Les deux jeunes entrepreneurs ont également adapté les tarifs à la clientèle locale. Une journée coute seulement 20DT, et 55DT avec le petit-déjeuner et le déjeuner inclus.

Wissal Ayadi