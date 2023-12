Nouvelle tragédie à Gaza : Au moins 27 Palestiniens tués dans un bombardement Israélien

Ce jeudi à l’aube, au moins 27 Palestiniens ont perdu la vie dans une attaque aérienne perpétrée par les avions de l’occupation israélienne visant des résidences civiles dans la ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza.

Selon des sources locales, les avions de l’occupation ont mené des frappes intensives ciblant de vastes zones dans le nord et le sud de la bande de Gaza, en particulier les villes de Khan Younis et de Rafah, où au moins 27 citoyens ont été tragiquement tués.

Parallèlement, l’artillerie israélienne a bombardé les quartiers d’Al-Daraj et d’Al-Tuffah à l’est de la ville de Gaza, ainsi que la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier, le nombre de Palestiniens tués s’élève à plus de 18 600, avec environ 50 600 blessés, dont une majorité d’enfants et de femmes. De nombreuses victimes restent piégées sous les décombres et sur les routes, créant une situation humanitaire désastreuse.

