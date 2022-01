Nouvelles conditions d’entrÃ©e sur le territoire tunisien

Nouvelles conditions d’entrée sur le territoire tunisien

Dans un communiqué paru ce jeudi, le ministère de la Santé indique que les conditions d’entrée sur le territoire tunisien ont été remises à jour, suite à l’évolution de la situation épidémiologique.

Ainsi, à partir de ce joue, jeudi 27 janvier, tous les arrivants, non-résidents en Tunisie et âgés de plus de 18 ans devront présenter in certificat de vaccination ou un pass sanitaire.

En plus de ces documents, les voyageurs devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test antigénique de poins de 24h, ainsi que leur inscription sur l’application « E7mi ».

Le même département précise qu’un test PCR ou antigénique sera réalisé de manière aléatoire sur tous les voyageurs vaccinés. Si ce dernier est positif, le voyageur devra se soumettre à un auto-confinement de cinq jours qui devra être prolongé de 7 jours si des symptômes persistent ou apparaissent.

En ce qui concerne les Tunisiens et les étrangers résidents sur le territoire et non vaccinés, ils devront passer une période d’isolement dans un des centres dédiés. A noter que la preuve de paiement de leur séjour dans le centre devra être présentée. Enfin un test PCR ou antigénique devra être réalisé au bout du cinquième jour de confinement.

