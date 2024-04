Tunisie : Dans son entretien avec le gouverneur de la BCT, SaÃ¯ed rÃ©itÃ¨re l’attachement aux choix nationaux et le rejet des injonctions

Tunisie : Dans son entretien avec le gouverneur de la BCT, Saïed réitère l’attachement aux choix nationaux et le rejet des injonctions

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier soir, jeudi 25 avril 2024 à Carthage, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhaïr Nouri.

La rencontre a porté sur les résultats de la participation de la Tunisie aux réunions de printemps du fonds monétaire international et de la banque mondiale, et les rencontres menées avec un nombre de représentants des pays, et institutions financières, régionales et internationales, ainsi que des banques nationales et étrangères.

Le chef de l’Etat a évoqué l’estime dont jouit, désormais, la Tunisie. « Note pays qui est, toujours, ouvert sur la coopération, mais attachée à ses positions, afin que cette coopération s’inscrive dans ses choix nationaux, et non dans le cadre de conditions et d’injonctions, comme c’était le cas, auparavant, » rapporte la présidence dans un communiqué.

Ce faisant, Saïed a appelé à « la nécessité pour la commission tunisienne d’analyses financières (CTAF, organe de l’Institut d’émission), de redoubler d’efforts pour mettre un terme aux financements illégaux, dont bénéficient des parties ayant choisi de se jeter dans le giron, de celui qui cherche depuis l’étranger à déstabiliser la Tunisie ».

