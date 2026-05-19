NuclÃ©aire iranien : Trump Ã©voque des discussions Â« trÃ¨s positives Â» et dit avoir renoncÃ© Ã frapper TÃ©hÃ©ran

Le prÃ©sident amÃ©ricain se dit confiant sur la possibilitÃ© d’un accord, tout en restant prudent

Donald Trump a fait Ã©tat lundi d’une Ã©volution encourageante dans les nÃ©gociations avec l’Iran sur le dossier nuclÃ©aire, affirmant avoir renoncÃ© Ã une frappe militaire contre TÃ©hÃ©ran qui aurait Ã©tÃ© envisagÃ©e pour le lendemain.

Depuis la Maison Blanche, le prÃ©sident amÃ©ricain a indiquÃ© que des alliÃ©s rÃ©gionaux au Moyen-Orient lui avaient signifiÃ© qu’ils se rapprochaient d’un accord susceptible d’empÃªcher l’Iran de se doter de l’arme nuclÃ©aire. Â« C’est une Ã©volution trÃ¨s positive des discussions, mais on va voir si Ã§a tient la route ou pas Â», a-t-il dÃ©clarÃ© devant la presse, tÃ©moignant d’un optimisme mesurÃ©.