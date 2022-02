OB : Ellili claque la porte et le prÃ©sident l’accuse

OB : Ellili claque la porte et le président l’accuse

Le coach Chiheb Ellili a rendu le tablier et a quitté l’Olympique de Beja. Le technicien a démissionné de son poste sans donner d’explications. Il est arrivé sur le banc de l’OB pour remplacer Mohammed Mkacher et a disputé son dernier match, en amical, contre l’ES Tunis.

La réaction du président du club, Kamel Ouali n’a pas tardé : » Ellili n’a pas honoré ses engagements envers les joueurs, le club et les supporters. Il nous a informés par téléphone et ne s’est pas présenté au siège du club. Nous continuerons le travail et nous avons déjà entamé des pourparlers avec d’autres entraineurs ».

GnetNews