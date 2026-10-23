Octobre Rose : 3S Group sensibilise ses collaboratrices au dépistage du cancer du sein

À l’occasion de l’Octobre Rose, 3S Group a organisé le jeudi 22 octobre, dans les locaux de GlobalNet Business à la Charguia, une journée de sensibilisation au cancer du sein destinée à ses collaboratrices et collaborateurs. En effet, si la maladie touche très majoritairement les femmes, elle concerne aussi les hommes, dans une proportion d’environ 1 %.

La rencontre a réuni des experts (médecins, sages-femmes, représentants d’associations), des survivantes du cancer, les « guerrières », et des collaboratrices de l’entreprise. Au programme : témoignages, échanges, et rappel de l’importance du dépistage et de la prévention, ateliers collaboratifs et une tombola.

Autopalpation et dépistage annuel

Dr Nawel Guedri, directrice des prestations sanitaires à la Direction régionale de la santé de Tunis, a insisté sur la nécessité de pratiquer l’autopalpation et de réaliser un dépistage annuel auprès d’une sage-femme. Elle a également présenté les principaux facteurs de risque : tabagisme, prédispositions génétiques, surpoids, consommation d’alcool, stress oxydatif, sédentarité, âge et ménopause.

Les médecins présents ont décrit les différents types de cancer du sein et leur évolution. Ils ont surtout détaillé les symptômes qui, repérés à temps, permettent un meilleur diagnostic et augmentent les chances de guérison. Côté prévention, ils ont recommandé une activité physique régulière et une alimentation adaptée.

Le rôle des entreprises dans la santé publique

Cette initiative illustre l’impact positif de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) face aux enjeux de santé publique. Elle rappelle que les entreprises ont un rôle à jouer pour créer un environnement favorable à la sensibilisation et au bien-être de leurs équipes. En mobilisant leurs collaborateurs sur ces sujets, elles contribuent à la lutte contre le cancer, à l’amélioration de la santé de leurs employés et à l’instauration d’une culture de prévention.

L’entreprise a un rôle important et prépondérant dans la formation et la sensibilisation, que ce soit pour le cancer ou toute autre forme de maladie », a souligné l’une des intervenantes, expliquant que ces événements aident les employés à mieux comprendre les risques pour leur santé, notamment ceux liés au stress et à la santé mentale.

À l’issue de la session, les participantes sont reparties avec une vision renouvelée de la prévention, conscientes de l’existence de gestes simples qui peuvent sauver des vies et de l’importance de se soutenir mutuellement face à la maladie.