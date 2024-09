Octobre rose: Hausse des cas de cancer du sein en Tunisie

La Tunisie réaffirme l’importance du dépistage et du diagnostic précoce du cancer du sein à l’occasion du mois « octobre rose », dédié à la sensibilisation et à la lutte contre cette maladie afin de prévenir ses complications et d’augmenter les taux de guérison.

Soumaya Mansouri Hencheri, coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer à la direction des soins de santé de base au ministère de la Santé, a indiqué à l’agence TAP que le cancer du sein représente 30 % des cancers les plus fréquents chez les femmes en Tunisie. En 2023, 4 346 nouveaux cas ont été enregistrés, en hausse par rapport aux 3 884 cas en 2022.

Dans le cadre des activités du mois d’octobre rose, le ministère de la Santé a mis en place un programme de dépistage précoce du cancer, incluant de nombreuses activités de sensibilisation dans divers centres de soins ainsi que dans les milieux professionnels. En collaboration avec des médecins du travail, l’initiative vise à inciter les femmes à réaliser des examens cliniques sur place, tels que les mammographies et échographies en cas de détection de cas suspects.

Hichem Aifi, spécialiste en chirurgie oncologique et en maladies du sein, a souligné que la culture du dépistage précoce a « significativement progressé », ce qui explique l’augmentation du nombre de cas enregistrés d’une année à l’autre. Il a insisté sur l’importance du dépistage précoce en matière de rapidité et de qualité du traitement, contribuant ainsi à la réduction du taux de mortalité. Il recommande aux femmes à partir de 40 ans de réaliser des mammographies tous les deux ans et chaque année pour celles ayant des antécédents familiaux de cancer.

Tout au long du mois d’octobre, plusieurs événements seront organisés, tels que les « Villages roses » dans différents gouvernorats, ainsi que des dépistages du cancer du sein dans tous les centres de soins de santé de base. Le 10 octobre, un « Village rose » se tiendra à la Maison de la culture Ibn Rachik à Tunis, comportant des ateliers scientifiques sur des thèmes clés tels que le sevrage tabagique, l’importance de l’allaitement maternel pour prévenir le cancer du sein, le rôle d’une alimentation équilibrée, les dangers de la sédentarité, et comment éviter l’obésité comme facteur de risque de la maladie.

Gnetnews