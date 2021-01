Olfa Hamdi nommÃ©e Ã  la tÃªte de la compagnie Tunisair

Olfa Hamdi nommée à la tête de la compagnie Tunisair

Le ministère du Transport et de la Logistique annonce ce lundi 04 janvier la nomination de Olfa Hamdi, en tant que Présidente-Directrice Générale de la Compagnie Tunisair.

La nouvelle PDG sera chargée « de développer un plan d’action stratégique pour sauver Tunisair, et la promouvoir, en lui conférant la capacité de faire face à la concurrence sur le marché international, notamment européen et africain ».

Olfa Hamdi est originaire de Gafsa, et est titulaire d’un master en génie industrielle de l’école centrale de Lille (France). Elle est également titulaire d’un deuxième master dans l’administration des grands projets de l’université de Texas, ainsi que d’un diplôme supérieur en matière de règlement des contentieux internationaux, de la faculté de droit de Texas.

Experte internationale en matière de gestion des grands projets, et des stratégies des projets, la nouvelle PDG a procédé à des opérations d’audit des grands-projets, dans les secteurs de pétrochimie, d’énergie et d’infrastructure, et a, à son actif, de nombreuses publications dans le domaine de l’allègement des coûts des grands projets ; une des références adoptées par les sociétés internationales.

Gnetnews