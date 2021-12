Tunisie : La gravité du variant Omicron sera évaluée vers la fin du mois de décembre

TAP-Le membre du comité scientifique pour lutter contre la propagation du virus Corona, Amine Salim, a déclaré, ce jeudi 16 décembre 2021, que d’ici fin décembre, il est possible de déterminer l’étendue du danger du coronavirus après la propagation du variant Omicron, notamment en Europe.

Dans une déclaration accordée à l’agence de presse Tunis Afrique (TAP), Amine Salim a souligné qu’après la vague actuelle de propagation, les scientifiques peuvent déterminer l’étendue du danger de cette mutation, notamment en ce qui concerne les cas d’hospitalisation dans les hôpitaux et les services de réanimation et l’étendue de la propagation de l’infection parmi les vaccinés et les complications qu’elle peut entraîner.

Le membre du comité scientifique a ajouté que la Tunisie a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le danger de ce mutant par des mesures strictes dans les zones de transit et par la vaccination avec la troisième dose pour renforcer l’immunité. Il a également rappelé que la Tunisie a approuvé l’utilisation du vaccin « Pfizer » pour la troisième dose, dont les expériences se sont avérées efficaces à 70 pour cent contre le mutant omicron.