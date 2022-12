Othman Jerandi reÃ§oit l’ambassadeur de Chine en Tunisie

Othman Jerandi reçoit l’ambassadeur de Chine en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a reçu, ce mardi 6 décembre, l’ambassadeur de Chine, Zhang Jianguo, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

D’après un communiqué publié par le ministère les deux homme se sont entretenus sur les projets de développement entre la Tunisie et la Chine et l’intérêt que portent les sociétés à investir en Tunisie.

La rencontre a également porté sur l’examen des perspectives de développement de la coopération bilatérale et les opportunités offertes dans le cadre de la coopération arabo-chinoise et la coopération sino-africaine, notamment en ce qui concerne les compétences dont dispose la Tunisie.

Au cours de cette rencontre, Jerandi s’est félicité des excellentes relations les deux pays, rendant hommage à l’ambassadeur Jianguo pour les efforts qu’il a fourni au cours de sa mission en Tunisie pour consolider les liens d’amitié et de coopération.

Il a aussi souligné l’importance du développement de programmes de coopération sino-tunisiens et de l’impulsion des projets de développement et d’investissement en Tunisie, en plus du renforcement de la coopération économique et commerciale.

Jerandi a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une nouvelle vision de coopération à même de permettre de renforcer l’intégration économique régionale.

Pour sa part, l’ambassadeur chinois a tenu à saluer les autorités tunisiennes pour le soutien et l’appui tout au long de sa mission en Tunisie. Il a aussi salué les » relations séculaires » entre la Tunisie et la Chine, Zhang Jianguo a réaffirmé le souci de son pays de les développer dans tous les domaines.

Gnetnews