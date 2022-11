Ouverture du 18ème Sommet de la Francophonie: Kaïs Saïed s’adresse indirectement à Trudeau

Selon le ministère des Affaires étrangères, plus d’une soixantaine de chefs d’Etat, de chefs de gouvernement ainsi que de responsables de haut niveau ont répondu présent à Djerba pour le 18ème Sommet de la Francophonie, les 19 et 20 novembre.

Le président Kais Saied accompagné de la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, a accueilli les personnalités venues prendre part au Sommet, dont notamment, le président Français, Emmanuel Macron et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.

Une passation des pouvoirs de la présidence du Sommet entre le président de la République Kaïs Saïed et le Premier ministre de l’Arménie (pays hôte du XVIIe Sommet de la Francophonie) a été faite avant l’ouverture des travaux en plénière.

Lors de son discours, le président Saïed a indiqué que « la Tunisie est consciente des changements mondiaux. Malgré les obstacles et les tentatives d’organiser le Sommet ailleurs, la Tunisie a respecté ses engagements et a fait preuve de persévérance et de volonté grâce entre autres à ses amis. » a-t-il lancé à la tentative de Justin Trudeau de choisir un autre pays que la Tunisie pour l’organisation du Sommet, considérant que la Tunisie n’était plus dans un processus démocratique.