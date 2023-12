Le paiement électronique en Tunisie : Une progression encourageante malgré des défis persistants

Au cours des dernières années, la Tunisie a fait des efforts considérables pour réduire l’utilisation de l’argent liquide dans les transactions financières et monétaires. Une démarche qui s’inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de fonds, la prévention des opérations douteuses, et la promotion de la traçabilité des transactions.

Pour en savoir plus sur cette question, nous nous sommes adressés à Moez El Ghali, PDG de MS Solutions, spécialiste du paiement digital en Tunisie.

Quelques chiffres

Selon le rapport récemment publié par la Banque centrale de Tunisie, les paiements de proximité effectués via des Terminaux de Paiement Électronique (TPE) ont connu une progression, avec une augmentation de 17,9% en nombre, totalisant 17,2 millions d’opérations, et une hausse de 37,5% en valeur, atteignant 2 127,1 millions de dinars.

Par ailleurs, le rapport indique une évolution positive de l’activité monétique au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022, avec une augmentation de 12% en nombre de transactions, atteignant 71,7 millions, et une croissance de 18,1% en valeur, totalisant 12 127 millions de dinars.

Bien que les retraits demeurent la préférence principale des porteurs de cartes, représentant 66% des transactions et 78% du montant total, on note une légère hausse de la part des paiements, tant en nombre (+2% à 34%) qu’en valeur (+3% à 22%) au cours du premier semestre 2023.

Le réseau de points d’acceptation de la monétique comprend, à la fin du mois de juin 2023, environ 3 140 Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) et Guichets Automatiques de Banque (GAB) (en augmentation de 3,3%), 6 722 000 cartes bancaires (+2,1%), et 34 600 Terminaux de Paiement Électronique (TPE) (+5,3%).

Cette expansion est stimulée par divers facteurs. D’abord l’augmentation du nombre de cartes bancaires en hausse de 2,1% au premier semestre de 2023, atteignant un total de 6,9 millions. Cette croissance est le résultat de la multiplication des offres promotionnelles proposées par les banques et les établissements financiers.

Enfin, le commerce en ligne a connu une croissance significative en Tunisie ces dernières années, en grande partie en raison de la pandémie de COVID-19, qui a incité les consommateurs à se tourner vers les achats en ligne.

Un taux d’utilisation encore insuffisant

Selon Moez El Ghali, la Tunisie dispose d’un taux d’utilisation acceptable mais pas suffisant. A cet égard il indique que seuls 22% des transactions se font à travers des paiements par carte tandis que 78% sont relatives au retrait d’argent aux distributeurs automatiques de billets (DAB).

Cela s’explique notamment par la réticence des commerces des à utiliser le terminal de paiement.

Certains d’entre eux pensent que les commissions sont trop élevées, il y en a également qui ne veulent pas être tracés à 100% sur le leurs transactions, d’autre considèrent que les problèmes techniques sont encore trop nombreux.

De plus, la majorité des paiements électroniques sont effectués dans la Grand Tunis et les grandes villes, laissant ainsi de côté les zones de l’intérieur du pays et isolées. En effet, certaines zones rurales peuvent avoir un accès limité à ces services, rendant essentiel d’étendre l’infrastructure et la couverture pour garantir que tous les citoyens aient la possibilité de profiter des avantages du paiement électronique.

Inciter les clients et les commerçants

Dans le paiement électronique, deux acteurs majeurs interviennent : le client et le commerçant. Selon Moez El Ghali, souligne que pour développer ce secteur il est nécessaire de les pousser à adopter ce mode de paiement à travers des incitations. « Sur les 34.600 TPE en circulation, il y en a seulement environ, une part importante demeure inactive», confirme le PDG de MS Solutions.

L’expert nous explique à cet égard qu’un programme de decashing, comme engagé par le gouvernement et la Banque Centrale de Tunisie, doit être accompagné par des mesures incitatives « Une récente étude sur l’impact sur paiement électronique sur l’économie informelle, publiée par EY et Mastercard dans des pays d’Europe de l’Est a montré que l’impact des incitations était beaucoup plus efficace que les sanctions ».

Ainsi, certaines mesures peuvent inciter les clients comme les commerçants à opter pour le paiement électronique. « Pour les clients il s’agit, par exemple, d’opérer une déduction fiscale de leur assiette imposable sur chaque transaction effectuée par carte. Dans certains pays il y a eu également une TVA réduite est appliquée sur les transactions payées par CB auprès des commerçants qui vendent des produits nationaux, encourageant ainsi l’économie nationale en donnant un avantage au citoyen et je pense que cela pourrait bien marcher en Tunisie ».

Pour les commerçants, Moez El Ghali indique qu’il y a des possibilités d’offrir à ceux qui autorisent le paiement par carte un abattement sur le chiffre d’affaire réalisé à travers les TPE. Cette mesure permettrait de garantir une meilleure traçabilité des transactions et éviter l’évasion fiscale.

Davantage de sécurité pour une meilleure confiance

Sur les sites de e-commerce, la majorité des transactions se font en paiement à la livraison en espèce, même si l’on a vu tout de même une hausse des paiements en ligne qui ont été tirés notamment par des opérateurs tels que les compagnies aériennes ou les applications mobile de livraison de nourriture à domicile.

Ainsi, la sécurité des paiements électroniques en Tunisie est une préoccupation majeure pour les utilisateurs. Les incidents de piratage et de fraude peuvent compromettre la confiance dans le système.

En effet, les procédures en cas d’incident lors d’un paiement ou d’un retrait sont très longues et fastidieuses, créant un sentiment d’insécurité face à l’utilisation du paiement électronique. « Sur le paiement en ligne les systèmes de sécurité sont fiables mais les clients restent tout de même attachés au paiement à la livraison ». Dans ce sens, Moez El Ghali préconise d’offrir plus de garanties à travers notamment des assurances pour des procédures plus simples et rapides en cas d’incidents.

Malgré les défis, le paiement électronique en Tunisie a un avenir prometteur. Les perspectives futures comprennent d’abord l’innovation technologique. La Tunisie peut continuer à tirer parti des avancées technologiques pour améliorer les services de paiement électronique tout en renforçant la sécurité et la transparence des transactions.

Par ailleurs les autorités peuvent encourager davantage d’entreprises à entrer sur le marché du paiement électronique, favorisant ainsi la concurrence, l’innovation, mais aussi et surtout éviter la fraude et l’évasion fiscale.

Enfin, le paiement électronique peut jouer un rôle essentiel dans l’inclusion financière en permettant aux populations non bancarisées d’accéder aux services financiers.

Wissal Ayadi