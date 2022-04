Kais Saied : « Nous serons toujours du côté du peuple palestinien »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a rompu le jeûne ce vendredi 22 avril, avec les membres du gouvernement, les ambassadeurs des pays arabes et musulmans et les chefs des bureaux des organisations arabes accréditées en Tunisie, au palais de Carthage. A cette occasion, Saied a réitéré son soutien inconditionnel à la cause palestinienne.

« Nous sommes avec nos frères en Palestine jusqu’à ce que Al Qods revienne à la Palestine et à toute la nation », a-t-il indiqué, ajoutant que « quiconque revendiquant la liberté, qu’il regarde l’injustice perpétrée depuis plus de deux siècles ».

« Nous n’hésiterons pas à accompagner le peuple palestinien dans toutes les démarches qu’il entreprendra », a-t-il souligné

Gnetnews