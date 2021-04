PÃ¢ques, Pessa’h et Ramadan: L’OMS Ã©met ses recommandations en vue des fÃªtes religieuses du mois d’avril

Pâques, Pessa’h et Ramadan: L’OMS émet ses recommandations en vue des fêtes religieuses du mois d’avril

Ce mois d’avril s’annonce chargé en fêtes religieuses et ce pour les trois plus grandes religions monothéistes. A cet égard l’OMS, ce mercredi, l’OMS a émis un certains nombre de recommandation à l’approche des fêtes de Pâques, de Pessah et du mois de Ramadan.

Dans un premier temps, l’Organisation Mondiale de la Santé a appelé a ce que les réunions religieuses se fassent en extérieures dans les pays où les rassemblements sont autorisés.

« Dans les pays confrontés à une importante circulation du virus, les réunions virtuelles, le report ou la réduction de la taille de ces rassemblements doivent être sérieusement envisagés », indique l’OMS section Europe dans un communiqué englobant les fêtes religieuses du printemps.

« Tout office religieux devrait avoir lieu à l’extérieur quand c’est possible ou être limité en taille ou en durée, avec une distanciation sociale, de l’aération, de l’hygiène des mains et l’usage de masques », lit-on dans le même communiqué.

A noter que la fête du Pessah pour la communauté juive se tient du 27 mars au 4 avril, au même moment que Pâques pour les chrétiens (4 avril). Le Ramadan, débutera le 12 ou le 13 avril et s’étendra jusqu’au 12 mai.

En ce qui concerne la Tunisie, pour le moment, aucune mesure sanitaire spécifique au mois de Ramadan n’a été donnée par le ministère de la Santé.

Gnetnews