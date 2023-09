Participation active de la Tunisie à la 160e session du Conseil des ministres Arabes des Affaires Étrangères au Caire

Le 6 septembre 2023, le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a dirigé la délégation tunisienne participant aux travaux de la 160e session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue au Caire.

Dans son discours au nom de la Tunisie, le ministre a souligné que les évolutions internationales nous obligent à redoubler d’efforts pour élaborer des approches communes visant à relever les défis actuels et à faire face à leurs répercussions à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la stabilité dans notre région arabe.

Il a affirmé que la justice, la quête de la liberté, de la dignité et la recherche d’une vie en sécurité et en paix sont des demandes communes de toutes les populations du monde. Il a souligné que ces principes étaient au cœur de l’appel du président de la République, Kaïs Saïed, à établir des relations internationales plus humaines, reflétant nos aspirations légitimes au développement et au progrès.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de repenser l’approche de la question palestinienne et de renforcer l’action arabe internationale pour la replacer au premier plan des priorités. Il a plaidé en faveur de la défense du droit des Palestiniens à une adhésion pleine et entière aux Nations Unies.

Face à la montée de la migration illégale due à l’élargissement du cercle de l’instabilité, le ministre Nabil Ammar a appelé à la solidarité et à la coopération pour aborder efficacement ce phénomène dans un esprit de responsabilité.

Il a également réitéré l’appel de la Tunisie à la nécessité de réformer en profondeur le système financier international, de renforcer son rôle et de développer ses institutions conformément à une nouvelle approche capable de réaliser les objectifs de développement durable et inclusif au service de l’humanité tout entière.

Le ministre a participé aux consultations ministérielles préalables à la session, au cours desquelles les questions les plus urgentes ont été examinées. Ce fut l’occasion pour la Tunisie de soulever la question de la migration illégale et de demander au Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères de lui accorder l’attention nécessaire, tout en adoptant une approche commune pour la traiter. La Tunisie a également exprimé sa volonté de corriger la perception médiatique de ce phénomène et de mettre en lumière le rôle qu’elle joue dans ce contexte.

Le Conseil a été l’occasion pour le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie de tenir des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues arabes, ainsi qu’avec Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue des États arabes, et Adel Al-Asoomi, Président du Parlement arabe.

