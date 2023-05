PÃ©lerinage de La Ghriba: Les prÃ©paratifs terminÃ©s pour l’accueil des milliers de visiteurs

Pélerinage de La Ghriba: Les préparatifs terminés pour l’accueil des milliers de visiteurs

Le département du tourisme du gouvernorat de Médenine, représenté par Hichem Mahouachi, a annoncé sa préparation à recevoir la visite annuelle de la Ghriba à Djerba, qui commence ce jeudi et se poursuivra jusqu’au 10 mai.

Les préparatifs ont commencé il y a plus de deux mois, avec un programme d’inspection axé sur la sécurité des hôtels et de leurs environs, le respect des règles d’hygiène et la qualité des services, en coopération avec les parties concernées.

En collaboration avec l’Office du tourisme tunisien, le département a également organisé un programme d’excursions gratuites pour 56 journalistes invités à couvrir la visite annuelle de la Ghriba, ainsi qu’à découvrir le patrimoine de Djerba, Zarzis et la nouvelle destination touristique de la région d’Edhaher, promouvant ainsi une saison touristique prometteuse.

Il est prévu que près de 7 000 visiteurs se rendent sur l’île de Djerba à l’occasion de la visite annuelle de la synagogue d’El Ghriba, dépassant ainsi le nombre de visiteurs de l’année dernière, qui était de 4 000. Les unités hôtelières sont déjà complètes.

Gnetnews