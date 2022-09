Pénuries: Ennahdha accuse l’Etat de ne pas pouvoir fournir les produits de base

Suite à la dernière réunion de son bureau exécutif, le parti Ennahda a publié un communiqué, ce vendredi 16 septembre.

Le mouvement a d’abord voulu féliciter les élèves, les parents et tout le corps éducatif à l’occasion de la rentrée des classes. A cet égard, le bureau a dénoncé « l’incapacité des autorités à faire face à la hausse importante des prix des fournitures scolaires et aux coûts excessifs de la rentrée, qui a coïncidé avec une hausse du coût de la vie en général ». Il a également critiqué la détérioration des établissements d’enseignement et de la qualité des transports scolaires et universitaires.

Dans un second temps, le bureau exécutif du parti a renouvelé son inquiétude face « à la gravité de a crise économique et ses répercussions sur la difficulté des conditions sociales, notamment au regard de l’aggravation du déficit commercial et de l’incapacité du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour la clôture du budget de l’Etat », pouvait-on lire.

Le parti Ennahda appelle les autorités à mettre fin à la grave pénurie de denrées alimentaires, à révéler les véritables causes de cette pénurie et à s’abstenir de toute politique accusant des inconnus de monopole et de spéculation. « La vérité réside dans l’incapacité de l’État à acheter les produits de base et à gérer les stocks stratégiques. Cela a conduit à un déséquilibre des systèmes de production et des stockage d’où les manques en approvisionnement du marché en produits de base », poursuit le bureau.

Gnetnews