PÃ©ter SzijjÃ¡rtÃ³ en visite ce lundi en Tunisie pour approfondir les concertations sur les affaires de l’heure

Péter Szijjártó en visite ce lundi en Tunisie pour approfondir les concertations sur les affaires de l’heure

Le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, effectue, ce lundi 29 avril, une visite de travail, en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, Nabil Ammar.

Quatrième depuis sa nomination, cette visite s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales d’amitié et de coopération privilégiées entre les deux pays depuis 1956, et l’intensification des concertations politiques ayant démarré en 1996, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les discussions porteront, à cette occasion, sur la consolidation de la coopération bilatérale et multilatérale dans différents domaines, notamment dans la perspective de la présidence hongroise attendue de l’Union européenne. Outre l’approfondissement des concertations au sujet de nombre questions et affaires régionales et internationales d’intérêt commun.

Gnetnews