Tourisme: Moez Belhassine reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation d’investisseurs koweÃ¯tiens

Tourisme: Moez Belhassine reçoit une délégation d’investisseurs koweïtiens

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a accueilli ce mardi 14 mai 2024, une délégation d’investisseurs en provenance du Koweït représentant le complexe Al Muwasharji. La délégation était dirigée par M. Salah Mohamed Saqr Al Muwasharji, président exécutif du groupe Arabi Holding.

Lors de la réunion, une présentation a été faite sur le climat d’investissement en Tunisie, en particulier dans le secteur du tourisme, ainsi que sur les principales incitations disponibles dans la loi sur l’investissement. Les opportunités d’investissement prometteuses dans ce secteur ont également été mises en lumière.

Le ministre a souligné le rôle crucial du secteur touristique en tant que pilier majeur de l’économie nationale, en raison de sa contribution importante au produit intérieur brut, à la création d’emplois et à l’attraction de devises étrangères.

Le ministère du Tourisme s’est engagé à faciliter la mission de la délégation koweïtienne et à leur fournir les informations nécessaires pour développer leurs investissements en Tunisie, en coordination avec les ministères et les institutions compétentes, notant que les premiers projets importants dans le secteur touristique étaient des investissements koweïtiens et ont été des projets pionniers qui ont contribué au développement du paysage touristique en Tunisie.

