Pluies orageuses et risques de crues : Alerte météorologique du 16 janvier 2025

L’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un bulletin de suivi pour signaler une situation météorologique marquée par des pluies temporaires orageuses, attendues cet après-midi, 16 janvier 2025. Ces précipitations seront particulièrement intenses dans les régions du sud-est, notamment dans les gouvernorats de Médenine et Sfax, où les quantités de pluie pourront atteindre entre 40 et 60 millimètres.

Les pluies se poursuivront au cours de la nuit, s’étendant aux régions du Sahel, Kairouan, Cap Bon, Zaghouan et Grand Tunis, avec des cumuls pouvant atteindre jusqu’à 80 millimètres dans certaines zones.

Le temps restera perturbé vendredi, 17 janvier 2025, avec des précipitations orageuses sur le nord et le centre du pays. Les quantités de pluie seront importantes, variant entre 30 et 50 millimètres, et pourront atteindre 70 millimètres sur les zones les plus au nord-ouest, avec des chutes de neige sur les hauteurs des gouvernorats du Kef, de Siliana et de Kasserine.

Face à ces conditions climatiques extrêmes, la Protection Civile a publié une série de recommandations de sécurité pour limiter les risques liés aux fortes pluies et aux crues. Elle conseille aux citoyens de s’éloigner des oueds et des zones sujettes aux crues, en particulier près des cours d’eau et des ouvrages hydrauliques.

Il est également recommandé de ne pas traverser les oueds et, en cas de montée des eaux, de se réfugier dans des endroits élevés. Les citoyens sont invités à vérifier les canaux d’évacuation des eaux de pluie à proximité de leurs habitations afin d’éviter l’accumulation d’eau.

La Protection Civile appelle également à prendre des précautions concernant les objets susceptibles d’être emportés par le vent, à éviter tout contact avec les lignes électriques pour prévenir les risques d’électrocution, et à ne pas stationner les véhicules sous les arbres. Enfin, elle rappelle l’importance de suivre les informations météorologiques et de respecter les consignes des autorités compétentes.

Gnetnews