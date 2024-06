Plus de 200 alertes sur l’accès à l’eau en mai 2024, selon l’Observatoire tunisien de l’eau

En mai 2024, l’Observatoire tunisien de l’eau (OTE) a recensé plus de deux cents alertes citoyennes concernant des problèmes d’accès à l’eau. Ces signalements incluent des préoccupations sur la qualité de l’eau distribuée par la SONEDE, des coupures non annoncées de l’eau potable, des fuites dans le réseau national et des manifestations revendiquant le droit à l’eau.

Selon les données de l’OTE, le site www.watchwater.tn a enregistré en mai 2024 :

– 5 alertes sur la qualité de l’eau,

– 158 alertes pour des coupures non déclarées,

– 18 alertes concernant des mouvements de protestation,

– 20 alertes sur des fuites d’eau.

Le gouvernorat de Gafsa est le plus affecté, avec 28 alertes, suivi de Sfax avec 25 alertes. Les gouvernorats de La Manouba, Médenine, Siliana, Bizerte, Sidi Bouzid et Kairouan sont également particulièrement touchés par ces problèmes d’accès à l’eau.

Gnetnews