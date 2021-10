Pollution à Sfax: Mise en place d’une cellule de crise

Dans le cadre du suivi de la catastrophe environnementale des communes du gouvernorat de Sfax suite à la fermeture non prévue de la décharge contrôlée d’Agareb, la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui-Mahdaoui, a décidé de la création d’une cellule de crise regroupant les différents services concernés du ministère de l’Environnement et de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

La Ministre de l’environnement a également tenu une série de réunions de travail afin d’ évaluer la situation actuelle et passer en revue les mesures prises par l’ANGED en vue d’atténuer les nuisances et insuffisances relatives à l’exploitation de la décharge et garantir toutes les mesures techniques et de sécurité nécessaires permettant de reprendre l’exploitation de la décharge contrôlée.

Il a été également question d’examiner les mesures susceptibles d’être prises par les collectivités locales afin de faire face aux perturbations constatées en matière de propreté, de collecte et d’évacuation des déchets dans un certain nombre de communes du gouvernorat de Sfax.

Lors la réunion de la cellule de crise, tenue le 22 octobre, la ministre a invité les services de l’Agence nationale de gestion des déchets à renforcer les conditions d’exploitation de la décharge et améliorer les prestations de la société d’exploitation, afin de limiter les problèmes relatifs au dégagement d’odeurs nauséabondes.

Par ailleurs, une collaboration a été engagée avec les autorités régionales et les maires des villes touchées par ce fléau en vue d’assurer le suivi de la situation et préparer un programme d’appui aux communes en matière de collecte des déchets dans les quartiers résidentiels et du nettoyage des rues et places publiques. Une solution sera adoptée par les différentes parties concernées pour l’évacuation définitive des quantités de déchets collectées.

Enfin Leila Chikhaoui-Mahdaoui a prévu de se rendre dans le gouvernorat de Sfax afin d’y tenir une réunion de travail en présence des autorités régionales, des présidents de communes et des services régionaux concernés, et engager un dialogue avec les différentes composantes de la société civile du gouvernorat de Sfax et de la ville d’Agareb, afin de s’enquérir de leurs préoccupations, suggestions et attentes relatives au système de gestion des déchets, améliorer la situation environnementale et promouvoir les services de propretés et de gestion des déchets des différentes communes du gouvernorat .

Gnetnews