Pose de la premiÃ¨re pierre de deux projets solaires innovants Ã  Feriana

Pose de la première pierre de deux projets solaires innovants à Feriana

Le 10 décembre 2024, une cérémonie marquante s’est déroulée à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine, avec la présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub. L’événement a célébré le lancement de deux projets ambitieux de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque. Ces projets visent à renforcer le réseau national d’électricité tout en contribuant à la transition énergétique de la Tunisie.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités importantes, dont M. Wael Chouchane, Secrétaire d’État chargé de la Transition Énergétique, M. Fayçal Trifa, Président-Directeur Général de la Société Tunisienne d’Électricité et de Gaz (STEG), ainsi que des représentants des entreprises responsables du projet et des bailleurs de fonds. Ce projet a été financé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) à hauteur de 14,5 millions d’euros, soit environ 48 millions de dinars.

Les entreprises « Qair » et « Mazarine » sont chargées de la réalisation de ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre d’un système de licences pour la production d’énergie solaire. Avec une capacité totale de 20 mégawatts, ces installations contribueront à garantir un approvisionnement en électricité fiable et de qualité pour la région, notamment durant les périodes de pointe.

Mme Fatma Thabet Chiboub a souligné que ces projets sont un élément clé de la stratégie nationale pour la transition énergétique, visant à atteindre un taux de 35 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique national d’ici 2030. Selon la ministre, ces projets favoriseront également l’attractivité des investissements dans les énergies propres tout en réduisant le déficit énergétique primaire du pays.

M. Wael Chouchane a précisé que la production de ces projets sera équivalente à la consommation annuelle d’environ 30 000 foyers et permettra une économie de près de 8 000 tonnes de gaz naturel par an, ce qui représente une valeur de 4 millions de dollars. En outre, ces projets devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 17 000 tonnes par an. La mise en service de ces installations est prévue avant l’été 2025.

Ce projet intègre des technologies avancées, telles que des onduleurs et des stations de transformation intelligentes (STS) fournies par Huawei. Cette collaboration illustre l’importance des partenariats internationaux pour l’atteinte des objectifs de transition énergétique en Tunisie.

M. Omar Ben Hessine Bey, responsable des affaires institutionnelles de Qair en Tunisie, a déclaré que ce projet reflète l’expertise locale combinée à l’innovation technologique mondiale pour répondre aux défis énergétiques du pays. Mme Farah Khalfaoui, Senior Channel Manager chez Huawei Tunisie, a ajouté que cette initiative marque une étape importante dans la promotion de solutions énergétiques durables et souligne l’engagement de Huawei à soutenir la transition énergétique en Tunisie.

