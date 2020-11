Poursuites des perturbations sur la plupart des rÃ©gions de Tunisie, lâ€™INM met en garde contre lâ€™accumulation des eaux

Poursuites des perturbations sur la plupart des régions de Tunisie, l’INM met en garde contre l’accumulation des eaux

Les perturbations météorologiques se poursuivront ce lundi 23 novembre, avec des pluies orageuses sur la plupart des régions de Tunisie qui seront, parfois, intenses au Sud-est, soit les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine.

Le week-end était froid et pluvieux dans nombreux gouvernorats et délégations du pays, au Nord, au Centre-est et au Sud-est, notamment le Grand-Tunis, Bizerte, Nabeul, Jendouba, Zaghouan, Sidi Bouzid, Sfax, Tozeur, Kébili, etc.

L’Institut national de la météorologie (INM) met en garde, dans son premier bulletin de la journée, les usagers de la route, et les habitants des zones basses et limitrophes aux barrages et aux oueds, contre l’éventualité de l’accumulation des eaux, du fait que la terre est profondément imprégnée d ‘eau.

Météo Tunisie prévoit un vent violent près des côtes et une mer très agitée, maintenant ses bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche.

Le temps sera relativement froid avec des maximales oscillant entre 14 et 18° ; elles seront dans la limite de 12° sur les hauteurs.

Gnetnews