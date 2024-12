Premier League : Haaland rate un pénalty ! City encore en échec

Malgré ses 24 tirs tentés (contre 8 pour Everton), sa domination globale et même un penalty obtenu en seconde période – et raté par Erling Haaland -, Manchester City a dû concéder le nul, ce jeudi sur sa pelouse face aux Toffees (1-1). Les champions d’Angleterre en titre n’ont désormais remporté qu’un seul de leurs treize derniers matches, toutes compétitions confondues, et pourraient encore chuter au classement à l’issue du Boxing Day.