Premier League : Liverpool in extrémis face à Brentford

Dominateur mais longtemps impuissant dans les vingt derniers mètres, Liverpool a bien cru qu’il allait concéder un troisième résultat nul consécutif en Championnat, jusqu’à cette reprise de Darwin Nunez, à la réception d’un centre de Trent Alexander-Arnold, qui allait libérer son équipe et lui offrir la victoire dans le temps additionnel (90e + 1). Deux minutes plus tard, l’attaquant international uruguayen s’offrait un doublé et assurait définitivement ce succès.