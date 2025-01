Premier League : Liverpool et Arsenal s’imposent

Ce samedi, Liverpool et Arsenal ont gagné, respectivement face à Ipswich (4-1) et à Wolverhampton (1-0), tandis que Nottingham Forest a été surclassé à Bournemouth (0-5). Résultat, les Reds, leaders de Premier League, conservent six points d’avance sur les Gunners, tandis que Forest (troisième) est relégué à 9 unités.