Premier League : Liverpool et Arsenal concèdent le nul

Ce samedi après-midi, dans le cadre de la 16e journée de Premier League, Liverpool, le leader du Championnat, et Arsenal (3e du classement), ont dû concéder des matches nuls à domicile respectivement face à Fulham (2-2) et Everton (0-0). Ce qui signifie que les Blues (2es), qui accueilleront Brentford (dimanche, coup d’envoi à 20 heures), reviendraient à deux unités des Reds en cas de succès (avec un match en plus), tandis que les Citizens (4es) monteraient sur le podium s’ils battaient chez eux Manchester United (dimanche, coup d’envoi à 17 h 30).