PrÃ©paratifs pour l’Ã©lection prÃ©sidentielle Ã  l’Ã©tranger : Le Ministre des Affaires Ã‰trangÃ¨res prÃ©side une rÃ©union

Préparatifs pour l’élection présidentielle à l’étranger : Le Ministre des Affaires Étrangères préside une réunion

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a dirigé une réunion par visioconférence en présence de Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État, et de Farouk Bouasker, Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE). Cette rencontre, qui a réuni les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires dans plusieurs régions, notamment les pays arabes, africains, asiatiques et américains, avait pour objectif de finaliser les préparatifs en vue de l’élection présidentielle à l’étranger, prévue les 4, 5 et 6 octobre 2024.

Durant cette réunion, le Ministre a mis en lumière les progrès réalisés en matière de coordination entre le Ministère et l’ISIE. Il a souligné l’importance de renforcer cette collaboration pour garantir une organisation fluide du scrutin à l’international. M. Nafti a insisté sur l’urgence de finaliser les aspects logistiques et organisationnels afin d’assurer aux citoyens tunisiens de l’étranger les meilleures conditions pour accomplir leur devoir électoral, participant ainsi au succès de ce moment historique.

De son côté, M. Farouk Bouasker, Président de l’ISIE, a exprimé sa reconnaissance pour les efforts continus des missions diplomatiques et consulaires, saluant leur engagement dans l’organisation de l’élection. Il a également encouragé à poursuivre une étroite coopération entre les représentations diplomatiques et les sections de l’ISIE dans les dix circonscriptions électorales à l’étranger, pour garantir la réussite du scrutin.

