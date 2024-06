PrÃ¨s de 140 000 candidats s’apprÃªtent Ã  passer les Ã©preuves du baccalaurÃ©at 2024

Près de 140 000 candidats s’apprêtent à passer les épreuves du baccalauréat 2024

Demain, mercredi 5 juin, pas moins de 140 213 candidats se préparent à affronter les épreuves écrites du baccalauréat, dans le cadre de la session principale de juin 2024. Ces épreuves se dérouleront sur plusieurs jours, du 5 au 12 juin 2024.

Parmi ces candidats, 115 793 sont inscrits dans des établissements publics, 17 398 fréquentent des lycées privés, tandis que 7 000 se présentent en tant que candidats libres.

En ce qui concerne la répartition par filière, la section « Économie et Gestion » compte le plus grand nombre de candidats, avec 46 377 élèves, suivie de près par la section « Sciences Expérimentales » avec plus de 28 000 candidats, et la section « Lettres » avec environ 27 000 participants. À l’autre extrémité se trouve la filière « Sports » avec 1 427 candidats.

Le ministère de l’Éducation a mis en place 586 centres d’examen, 28 centres de correction, 27 centres de dépôt et 7 centres de collecte pour assurer le bon déroulement des épreuves.

Dans le cadre de cette session, le ministère a également pris des mesures spéciales, telles que la possibilité pour 15 élèves de passer l’examen en prison. De plus, 93 candidats bénéficieront d’une écriture agrandie, tandis que 47 élèves recevront les épreuves en braille. Par ailleurs, 7 élèves auront les sujets traduits en français (philosophie pour la section scientifique, histoire et géographie pour la section économie et gestion). Enfin, 623 candidats bénéficieront d’un quart d’heure supplémentaire pour terminer leurs épreuves.

Les résultats du baccalauréat seront annoncés le 25 juin 2024, et la session de contrôle est prévue pour les 1er, 2, 3 et 4 juillet 2024, avec l’annonce des résultats le 14 juillet 2024.

Il est à noter que le nombre de candidats à l’examen du baccalauréat 2024 a augmenté de 2 305 par rapport à la session précédente. L’an dernier, le taux de réussite aux sessions principale et de contrôle était de 50,91 %, soit l’équivalent de 66 733 élèves.

Gnetnews