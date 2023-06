Près de 2 540 signalements de menace à l’intérêt supérieur de l’enfant enregistrés en un mois

Dans un communiqué relayé par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, les bureaux régionaux des délégués à la protection de l’enfance ont reçu un total de 2 540 signalements de menace à l’intérêt supérieur de l’enfant pour la période allant du 25 avril au 25 mai.

Le gouvernorat de Gafsa arrive en tête avec 191 signalements, suivi de près par le gouvernorat d’Ariana avec 189 signalements. En revanche, le gouvernorat de Mahdia enregistre le nombre le plus bas avec 35 signalements.

Les cas de menace se répartissent entre différentes catégories, dont la perte de soutien familial avec 68 cas, la négligence et le vagabondage avec 162 cas, l’échec apparent et persistant en éducation et en soins avec 679 cas, ainsi que l’usage habituel de mauvais traitements avec 782 cas.

Les statistiques révèlent également qu’il y a eu 196 cas d’exploitation sexuelle, 18 cas d’exploitation liés à la criminalité organisée, 33 cas d’exploitation économique et d’exposition à la mendicité, ainsi que 602 cas d’incapacité d’encadrement et d’éducation. Par ailleurs, les bureaux régionaux des délégués à la protection de l’enfance ont reçu 119 demandes de médiation.

