Présidentielle 2024 : Aucun recours déposé contre les résultats selon l’ISIE

Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a déclaré ce mercredi 9 octobre 2024 qu’aucun recours n’avait été déposé à ce jour contre les résultats de l’élection présidentielle. Mansri a précisé que l’ISIE n’avait reçu aucune contestation depuis la proclamation des résultats.

Cependant, il a ajouté que si des recours venaient à être déposés, le processus judiciaire, incluant les étapes de première instance et d’appel, pourrait prendre jusqu’à trois semaines avant la validation définitive des résultats. Si aucun recours n’est présenté dans le délai légal de trois jours, l’ISIE annoncera les résultats définitifs de l’élection. Ces résultats seront ensuite transmis aux deux chambres législatives, à savoir l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts, devant lesquels le président élu prêtera serment.

Rappelons que Kaïs Saïed a remporté cette élection avec 90,69 % des voix, devançant Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui.

Gnetnews