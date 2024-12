PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du vendredi 13 dÃ©cembre 2024

Prévisions météo du vendredi 13 décembre 2024

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera globalement nuageux avec des pluies éparses prévues dans plusieurs régions.

Les températures resteront stables. Elles varieront entre 12 et 16 degrés dans la plupart des régions, atteindront environ 12 degrés sur les hauts plateaux de l’Ouest, et oscilleront entre 21 et 24 degrés dans l’extrême sud.

Le vent soufflera initialement du secteur ouest, avant de s’orienter progressivement vers le secteur nord dans les régions du sud. Il sera relativement fort près des côtes nord et plus faible à modéré dans les autres régions.

Concernant l’état de la mer, elle sera très agitée, notamment au nord, et deviendra progressivement agitée à peu agitée le long de la côte Est.

