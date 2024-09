Prévisions météo pour le lundi 16 septembre 2024 : Passages nuageux et pluies attendus sur le sud-est

D’après les prévisions météorologiques pour ce lundi 16 septembre 2024, le ciel sera partiellement couvert avec des passages nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages seront plus abondants sur l’extrême sud-est du pays, où des pluies sont attendues.

Les vents souffleront du secteur nord-ouest sur les régions nord et centre, tandis qu’ils seront du secteur est sur le sud. Ils seront relativement forts sur les zones côtières, mais faibles à modérés dans les autres régions.

La mer sera très agitée sur les côtes nord et agitée ailleurs. Les températures varieront entre 22 et 26 degrés sur le nord et les hauteurs, entre 26 et 31 degrés dans les autres régions, avec des pics allant de 32 à 36 degrés dans certaines zones.

